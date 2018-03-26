Ищем самый дорогой: по сколько скидываются родители в Екатеринбурге на выпускной в садике

В екатеринбургских садиках уже вовсю идёт подготовка к выпускным. В родительских чатах и на форумах активно обсуждают, по сколько кто скидывается на детский праздник. Суммы могут сравниться с тратами на выпускной в школе, где-то они доходят до 7 тысяч рублей, и это не считая расходов на наряды.

Как рассказала Е1.RU читательница Диана, в их детском садике на Вторчермете на выпускной собирают по 5,5 тысячи рублей.

— В эту сумму входят украшение зала, подарки детям и подарки садику, выпускные альбомы, — сказала она.

Отдельной статьёй расходов будет кафе.

По словам екатеринбурженки Анны, чей ребёнок ходит в муниципальный детский сад во Втузгородке, они скидываются на выпускной по 3 тысячи рублей. Набор тот же: украшение зала, подарки и выпускные альбомы. На кафе, если решать там продолжать праздник, тоже будут складываться отдельно.

— Пока обсуждают, нужен ли праздник в кафе, или стоит только заказать торт в детский сад, или вовсе обойтись без еды, — поделилась она.

В садике на Птицефабрике на выпускные собирают по 7 тысяч рублей. Это полный набор: подарки, украшение зала, выпускные альбомы и кафе.

— На кафе уйдёт около 25 тысяч, ещё нужен аниматор, который займёт детей, — говорит одна из мам.

Платье на выпускной она уже предусмотрительно купила — урвала на распродаже за тысячу рублей, в обычные дни такое было бы не купить дешевле двух-трёх тысяч. Если к 7 тысячам добавить расходы на наряд и причёску (да-да, многие родители перед выпускным в садике ведут ребёнка к парикмахеру), то выходит около 10 тысяч рублей.

Некоторые горожане сочли, что в конце мая на природе лучше, чем в кафе. Так, в одном из садиков родители решили забронировать беседку в Академическом и заказать квест на пиратскую тему. Вместе с подарками воспитателям и детям родители планируют уложиться в сумму 5 тысяч рублей — они считают, что это самый-самый минимум. Примерно в такую же сумму обойдутся праздничные наряды маленьким выпускницам. Хотя вопрос погоды, конечно, ставит успех подобных мероприятий под сомнение — май капризный, кто знает, может и снег пойти.

На форуме «Ю-мама» активно обсуждают, какую сумму от группы будут тратить на подарки воспитателям, нянечкам и заведующим. Кто-то решил скромно подарить по коробке конфет и одной розе, кто-то выбирает денежные подарки.

«Собираем по 2 тысячи, плюс немного денег осталось от тех, что в начале года собирали, — пишет одна из форумчанок. — Плюс 1400 на альбомы сдавали, подарки детям, аниматоры, шары, украшение зала, стол. Воспитателю — 5 тысяч плюс букет, няне 3 тысячи плюс букет, остальным, включая заведующую, по букетику (3 или 5 роз, не помню). Саду ничего не дарим, после нас куча игрушек, пылесос, посуда остаётся, и ремонт мы делали».

«Меня за попытку уйти с 5 тысяч на 4 хотя бы родкомитет сожрал, — жалуется другая форумчанка. — Меня больше даже не сумма не устраивает, а то, что большая часть расходов раздутая. Двум воспитателям и няне сертификаты по 5 тысяч, ещё 6 человек педсостава — по тысяче сертификаты. Шесть букетов по тысяче, нашла за 500 рублей (15 роз букеты) — они недостаточно шикарно. Украшение шарами на 6 тысяч…»

«Всем работникам садика — сертификаты, воспитателям, нянечке — по 5 тысяч рублей, логопеду, ясельным воспитателям — по тысячи, поварам — по 500 рублей, — считает третья. — Плюс всем букеты. Притом садик не муниципальный. Упирают на традиции. Мне уже интересно: у всех так?»

Выяснилось, что в некоторых садиках есть традиция, помимо подарков педагогическому составу, покупать что-то на добрую память самому учреждению, причём что-то не дешёвое — мебель, игрушки, бытовые приборы. Сама подготовка сметы родительским комитетом — это всегда драма.

А по сколько вы скидываетесь на выпускной в садике? Может, вы умудрились уложить все расходы в полторы-две тысячи? Расскажите, как вам это удалось. Или при самом экономном подходе тоже получается не меньше 5 тысяч рублей? Какую сумму закладываете на подарок воспитателю? Сколько готовы потратить на наряд? А может, вы готовитесь к выпускному в школе и вам тоже есть что рассказать? Пишите нам на почту: news@corp. e1.ru с темой «Выпускной».

В прошлом году мы считали, в какую сумму вместе с нарядами и причёсками обойдётся выпускной в школе, — суммы превышали 40 тысяч рублей.