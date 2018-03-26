Более 450 студотрядовцев Приморье проведут летнюю оздоровительную кампанию

На совещании собрались представители органов исполнительной власти региона, общественных организаций, муниципальных межведомственных комиссий, а также руководители и сотрудники детских оздоровительных лагерей Приморья.

Врио Губернатора подчеркнул, что для успешного начала летней кампании нужно досконально отработать все ключевые моменты — питание, охрану, медицину, пожарную безопасность, финансирование.

«Сегодня мы собрались вновь, как я и обещал, обсудить все эти организационные вопросы, чтобы дети отдохнули безопасно и качественно», — подчеркнул Андрей Тарасенко

В настоящее время департамент образования и науки Приморского края формирует единый реестр учреждений, которые будут осуществлять свою деятельность по организации отдыха и оздоровления детей в этом году.

«618 организаций уже включены в перечень, в ближайшее время начнется проверка этих учреждений на соблюдение ими всех необходимых законодательством требований», — отметил и.о. директора краевого департамента образования и науки Виктор Станкевич.

Всего, по предварительным подсчетам, в период летней кампании в Приморье будут функционировать 638 организаций. Отмечено, работать в этих учреждениях, помимо воспитателей и персонала, будут вожатые, большая часть которых — студенты приморских вузов. Одна из структур, отвечающая за их профессиональную подготовку, — общественная организация «Российские студенческие отряды».

Как рассказал председатель Приморского регионального отделения организации Роман Гритченко, в этом году более 450 бойцов студенческих педагогических отрядов готовы оказывать помощь и обеспечивать комфортное пребывание ребят в детских лагерях на всей территории края. Вместе с тем обратился к главе региона с просьбой рассмотреть вопрос о переносе летней сессии студентов по согласованию с руководством высших учебных заведений.

«У нас возникают трудности с тем, чтобы попасть на первые летние смены, которые проводятся в июне. График обучения у всех студентов разный — зачастую время каникул школьников не совпадает с началом отдыха у обучающихся в университетах», — отметил Роман Гритченко.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что такая договоренность уже достигнута.

«С ректорами вузов я уже переговорил. Они готовы пойти на встречу, поддержать и разрешить студентам досрочно сдавать сессию, чтобы они могли летом работать в детских лагерях. В индивидуальном порядке студент пишет заявление, приносит подтверждение, что едет работать, и с ним решают этот вопрос», — заявил врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

Отдельным блоком обсудили вопрос исполнения поручений главы региона по итогам предыдущей встречи с организациями детского отдыха. Одна из тем — финансирование. Приглашенные на заседание представители банковской сферы рассказали о возможностях льготного кредитования организаций, занимающихся отдыхом и оздоровлением детей.

Так, директор Приморского филиала Россельхозбанка Инга Клокова отметила, с 1 января 2018 года предприниматели, осуществляющие деятельность в приоритетных отраслях, могут получить в ряде банков кредиты по льготной ставке в размере 6,5% годовых.

«С каждой из организаций, желающей взять заем на осуществление своей деятельности, банк готов проработать индивидуальное предложение по кредитованию на специальных условиях по сниженной процентной ставке», — прокомментировала она.

Кроме того, после обращения главы региона Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю рассмотрело возможности снижения налоговых ставок детским загородным оздоровительным лагерям.

«Мы проработали этот вопрос и направим в Законодательное Собрание Приморского края свои предложения и расчеты по двум налогам — транспортному и имущественному. Они региональные, поэтому есть возможность на местном уровне предусмотреть льготы и преференции», — отметила и.о. руководителя управления Надежда Ян.

В завершении встречи Андрей Тарасенко акцентировал, необходимо со всей серьезностью подойти к подготовке летнего сезона.