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Проект «Родительский клуб» ждет родителей Обручевского района
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Проект «Родительский клуб» ждет родителей Обручевского района 

Обручевский меридиан 2 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
Мини-тренинг, который специалист проведет вместе с детьми и их родителями, 27 марта научит дружить правильно.
Детский и семейный тренер-психолог Татьяна Рослан предлагает поговорить о дружбе. Дети испытывают острую необходимость в дружбе и общении со сверстниками. Друзья помогают обрести уверенность в себе, с ними и домашняя работа гораздо занимательнее. Как сохранить дружбу и наладить хорошие отношения с окружающими рассмотрят на встрече в семейном клубе.
Встречи в клубе предполагают творческое общение — обмен мнениями, дискуссию, совместное обсуждение, проигрывание и прорисовку трудных ситуаций, подвижные упражнения. С собой желательно иметь удобные одежду и обувь, а также ручку и блокнот. Время проведения: 27 марта с 19:00 до 21:00. Место проведения: конференц-зал Рекомендовано родителям с детьми 6–11 лет. Для участия необходима регистрация.
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