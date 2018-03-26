Собаки запугали костромских детей

Жители Солигалича не знают, что делать с собаками, узнал KOSTROMA.TODAY. Животные нападают на их детей.

«Наши дети ходят по улицам города в школу, из школы, на занятия дополнительного образования, а собаки бегают стаями, у них свадьбы начались. Конечно, бродячие они или нет, мы не знаем, известно только, что они не просто бегают, а пристают к детям, вызывая страх и мешая спокойно передвигаться», — пожаловалась местная жительница в газету «Солигаличские вести».

Женщина рассказала, что уже были случаи нападения на школьников.

Например, совеем недавно собаки окружили ее сына. Мальчик был настолько напуган, что даже не мог пошевелиться. Ребенка спасли прохожие — они распугали животных и проводили школьника до дома.

В другом районе города собаки таскали ребенка за куртку, а у девочки сорвали с руки варежку. Во всех этих случаях рядом были взрослые, которые помогли избежать трагедии.