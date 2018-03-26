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В Нижневартовске 12 подростков были задержаны ночью вне дома
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В Нижневартовске 12 подростков были задержаны ночью вне дома 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
С 23 на 24 марта сотрудники правоохранительных органов Нижневартовска провели проверку по компьютерным клубам города.
В результате рейда, на территории заведений в ночное время были обнаружены 12 подростки, не достигшие совершеннолетнего возраста. Дети находились одни, без родителей или взрослого поблизости, таким образом нарушая закон РФ.
Детей доставили на места проживания. За ненадлежащее воспитание в отношении родителей подростков составлены административные протоколы, сообщает пресс-служба УМВД Нижневартовска.
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