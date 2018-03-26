В Нижневартовске 12 подростков были задержаны ночью вне дома

С 23 на 24 марта сотрудники правоохранительных органов Нижневартовска провели проверку по компьютерным клубам города.

В результате рейда, на территории заведений в ночное время были обнаружены 12 подростки, не достигшие совершеннолетнего возраста. Дети находились одни, без родителей или взрослого поблизости, таким образом нарушая закон РФ.