Ещё
В Саратове мальчик повредил спину, упав в открытый люк
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Саратове мальчик повредил спину, упав в открытый люк 

АиФ 24 минуты назад
Фото: АиФ
В Саратове 9-летний школьник упал в люк и повредил спину. Чп произошло в Ленинском районе Саратова. Колодец был открыт, и следователи начали проверку по этому факту.
Как сообщили АиФ-Саратов в региональном СУ СКР, днем 18 марта 9-летний мальчик гулял со своим 21-летним братомво дворе на Уфимцева в поселке Солнечном. Снеговой покров был довольно глубоким, и мальчик не заметил, что под ногами — пустота. Ребенок упал в люк и, по предварительным данным, повредил спину.
Однако он смог сам выбраться из коммунальной ловушки, и только дома почувствовал, что травмы — серьезная. Родственники забеспокоились, вызвали «неотложку». Мальчика увезли в больницу. А -за дело взялись следователи. Они ищут виновника происшествия, хозяев люка. А также причины отсутствия на колодце крышки. И это далеко не первый случай в Саратове, когда от коммунальных ям страдали дети.
АиФ: последние новости
В Саратове из-за жалоб жильцов временно закрыли громкое кафе Петровчанам на театальном форуме показали "Сказ" по-казански На проспекте Кирова саратовец избил битой посетителя ресторана
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией107
Самые обсуждаемые фильмы XXI века2
Какой сериал самый дорогой в истории18
Особенности застольного этикета разных стран
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение