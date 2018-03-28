В Саратове мальчик повредил спину, упав в открытый люк

В Саратове 9-летний школьник упал в люк и повредил спину. Чп произошло в Ленинском районе Саратова. Колодец был открыт, и следователи начали проверку по этому факту.

Как сообщили АиФ-Саратов в региональном СУ СКР, днем 18 марта 9-летний мальчик гулял со своим 21-летним братомво дворе на Уфимцева в поселке Солнечном. Снеговой покров был довольно глубоким, и мальчик не заметил, что под ногами — пустота. Ребенок упал в люк и, по предварительным данным, повредил спину.

Однако он смог сам выбраться из коммунальной ловушки, и только дома почувствовал, что травмы — серьезная. Родственники забеспокоились, вызвали «неотложку». Мальчика увезли в больницу. А -за дело взялись следователи. Они ищут виновника происшествия, хозяев люка. А также причины отсутствия на колодце крышки. И это далеко не первый случай в Саратове, когда от коммунальных ям страдали дети.