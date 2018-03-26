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В Саратове ребенок провалился в открытый коллектор
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В Саратове ребенок провалился в открытый коллектор 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инцидент произошел в субботу, 24 марта. По предварительным данным, мальчик гулял вместе с мамой мимо бульвара Героев Отечества. Во время прогулки, ребенок решил пройтись по сугробам. К несчастью, под одним из них отказался открытый колодец, куда впоследствии ребенок и провалился, передает «Регион 64».
Мать мальчика попыталась самостоятельно достать сына из коллектора, но все оказалось безрезультатно. На просьбу о помощи откликнулся проходящий мимо мужчина, который выгуливал собаку. Мальчика удалось достать из колодца с помощью ошейника. К счастью, ребенок не пострадал.
Позже женщина позвонила в МЧС и сообщила об открытом люке на бульваре Героев Отечества. На следующий день с ней связался представитель администрации Кировского района.
«Мне позвонил диспетчер из администрации Кировского района и сказал, что ни «Водоканал», ни управляющая компания не нашли колодец на бульваре. У меня есть фото с места происшествия. Я их сделала, чтобы написать везде, бить тревогу», — заключила женщина.
Напомним, за прошедшие пару месяцев это уже третий случай падения ребенка в открытый коллектор в Саратове. Последний раз инцидент произошел 18 марта в Ленинском районе города.
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