В Саратове ребенок провалился в открытый коллектор

Инцидент произошел в субботу, 24 марта. По предварительным данным, мальчик гулял вместе с мамой мимо бульвара Героев Отечества. Во время прогулки, ребенок решил пройтись по сугробам. К несчастью, под одним из них отказался открытый колодец, куда впоследствии ребенок и провалился, передает «Регион 64».

Мать мальчика попыталась самостоятельно достать сына из коллектора, но все оказалось безрезультатно. На просьбу о помощи откликнулся проходящий мимо мужчина, который выгуливал собаку. Мальчика удалось достать из колодца с помощью ошейника. К счастью, ребенок не пострадал.

Позже женщина позвонила в МЧС и сообщила об открытом люке на бульваре Героев Отечества. На следующий день с ней связался представитель администрации Кировского района.

«Мне позвонил диспетчер из администрации Кировского района и сказал, что ни «Водоканал», ни управляющая компания не нашли колодец на бульваре. У меня есть фото с места происшествия. Я их сделала, чтобы написать везде, бить тревогу», — заключила женщина.

Напомним, за прошедшие пару месяцев это уже третий случай падения ребенка в открытый коллектор в Саратове. Последний раз инцидент произошел 18 марта в Ленинском районе города.