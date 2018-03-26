Как научить ребенка контролировать злость?

СодержаниеРебенку полезно злиться!Родители — зеркало для детских чувствЗлимся правильно вместе с детьми

Эмоции человека — неотъемлемая часть личности и психики. То, каким образом они проживаются, оказывает прямое влияние на поведение и настроение. Считается, что проявление негативных чувств — не всегда уместно и правильно, особенно, если рядом находятся посторонние люди. По этим причинам человек привыкает «давить» в себе злость, гнев, разочарование, досаду, обиду и возмущение. Детям «глушить» отрицательные чувства удается не всегда, потому что они еще не обладают достаточной мерой осознанности и чувством внутреннего контроля.

Когда ребенок испытывает сильные отрицательные чувства, он может кричать, плакать, громко топать ногами, бросать или портить вещи. По данным социологических опросов среди самых неприятных звуков для человека на первом месте стоит детский крик или плач, возможно, по этим причинам такое поведение обычно резко осуждается родителями и другими людьми. Однако заставить ребенка «немедленно прекратить истерику» — означает проявить неуважение к его чувствам, ведь сильные переживания имеют причину и «просятся» наружу. Почему не стоит приучать детей сдерживать гневные эмоции, а как научить их злиться правильно, можно узнать из этой статьи.

Ребенку полезно злиться!

Испытывать негативные чувства — так же нормально, как радоваться, смеяться и ощущать себя счастливым. Почему родители приучают малышей сдерживать гнев или злость?

Это не выглядит привлекательно для других людей. Родители пугаются детской агрессии или злости и не знают, что делать. Считается, что тот, кто злится — плохой, невоспитанный, несдержанный.

Что происходит с детьми? Постоянное сдерживание чувств приводит к тому, что поведение ребенка меняется, и в его психике происходят следующие процессы:

Ребенок внутренне ругает себя за то, что злился или кричал, после чего у него формируется чувство вины и как следствие мнение о себе — «я плохой». Дети привыкают «сдерживать» сильные гневные чувства и от этого могут испытывать постоянное мышечное напряжение — они называются зажимами или «панцирями». Часто они начинают проявляться и на физическом уровне — постоянно «сдерживающие» себя дети имеют неестественную осанку, их плечи подняты к голове, руки часто сжаты в кулаки, им трудно расслабиться в любой ситуации. Подавленный гнев, крик или плач приводит к агрессии, направленной на себя — когда дети вырывают свои волосы, ковыряют раны, режут, царапают руки или пальцы, щипают себя. У ребенка может сформироваться невроз — нарушается поведение, сон, рост, появляются подергивания глаз, головы, плеч. Личный опыт

Злиться в моей семье было не принято. Отец ругал и даже бил за то, что кто-то из детей (нас в семье было четверо) начинал плакать, кричать на другого или драться. Мы росли обычными детьми — могли не поделить игрушку, поспорить, взять без спроса вещи друг друга или подшутить над младшими. Но каждый раз, когда между нами вспыхивал конфликт, злиться или возмущаться было категорически запрещено. Нас учили, что так поступают только глупые, несдержанные люди и что мы должны быть всегда веселыми, дружелюбными, улыбаться, любить и уважать друг друга. Чувства злости и гнева приходилось «прятать» внутри себя. Часто, когда было очень обидно и хотелось ругаться и кричать от несправедливости, я, чтобы не видел отец, ложился на кровать, накрывался подушкой и только там позволял себе немного «выпустить» пар. Когда я и мои младшие братья и сестры выросли, мы все как можно раньше покинули родительский дом, сейчас видимся очень редко, и между нами мало родственной близости. Когда мы встречаемся, то часто не знаем, как себя вести и о чем разговаривать. Мне кажется, что нас в детстве пытались приучить к тому, что мы «идеальная», воспитанная и хорошая семья, в которой нет истеричных и злых натур, только мы не могли в ней быть собой — проявлять не только радость, но и боль — и поэтому, мы друг друга мало знаем, словно являемся незнакомцами.

Для того чтобы ребенок ощущал себя полноценной личностью, он должен понимать все свои эмоциональные проявления и умел их правильно выражать. От этого зависит его уверенность, самооценка, объективное восприятие себя.

Выражение злости и проявление агрессии снимают напряжение, избавляют от тревожных мыслей, приводят к спокойствию.

Родители — зеркало для детских чувств

Родители могут научить детей понимать и принимать то, что с ними происходит. Для этого, когда ребенок злится, кричит, плачет, находится в истерике от гнева или обиды, нужно:

Быть самому внутренне спокойным, сильным и невозмутимым. Расположиться на его уровне, не «нависать» над ним — присесть на корточки или рядом. Взять его руки в свои, установить контакт глазами. Начать говорить, прежде убедившись в том, что голос не звучит как натянутая струна, тон не является повышенным, осуждающим, повелительным, грубым. Стать «зеркалом» чувств ребенка и для разговора использовать фразы, позволяющие ему понять, что с ним сейчас происходит: «Ты злишься», «Я понимаю, что тебе обидно», «Я вижу, что ты очень расстроен» и тому подобные.

Благодаря этому дети будут понимать:

после выражения неприятных эмоций они не стали плохими или нелюбимыми; родитель на их стороне, а значит, ничего страшного не случилось; их чувства понимаются и выслушиваются — это помогает достаточно быстро успокаиваться; чувства гнева и обиды «выходят» наружу; напряжение и тревога снижаются. Злимся правильно вместе с детьми

Чувства гнева и злости должны быть выражены правильно, для того, чтобы не причинялся вред ребенку и окружающим людям. Способы для выражения отрицательных эмоций:

Глубоко и медленно дышать — первое, чему нужно научить ребенка, когда он внутренне «закипает» или горько плачет. Дышать лучше вместе с ним, став на время «отражением»: глубокий вдох через нос, выдох — через рот. Продолжать до того момента, пока эмоции не «улягутся». Снять стресс и выразить злость помогает лопание воздушных шариков. На них можно ложиться, садиться, падать всем телом или прокалывать иголкой. Пусть ребенок делает это сам — громкий и резкий хлопок поможет ему «переключиться» и выразить чувства с помощью внешнего объекта. Нарисовать свою злость, разорвать рисунок на мелкие кусочки, выбросить, смыть в туалете, растоптать, попрыгать на нем — хорошо помогает освободить негативную энергию и поднимает настроение. Полезно просто кричать и топать ногами. Чтобы это сделать, нужно создать ребенку условия, где он мог бы так проявить чувства — то есть, это не должно быть общественное место. Бить грушу или подушку. Придумать сказку про свою злость — какая она, откуда появилась, на что похожа, что хочется с ней сделать? Историю можно также нарисовать или просто проиграть. Учить ребенка не просто впадать в проявления крайних чувств, а проговаривать их. Для этого родители должны сами демонстрировать подобное поведение: «Я очень злюсь сейчас», «Мне обидно (плохо, горько)». Чем больше слов будет найдено для выражения гневных эмоций, тем скорее они найдут выход, тревога и боль «улягутся» и на их место придут спокойствие и освобождение.

Какие бы методы не использовали родители для помощи проживания агрессии и гнева детям, первое, что им важно делать — научиться признавать право любых детских чувств на существование и принимать их спокойно и без осуждения.

Пройдите тестТревожность ребенка Ребенок проявляет беспокойство и жалуется на страшные сны? Не может сосредоточиться на занятии, волнуется и часто жалуется на больной живот? Наш тест поможет определить уровень тревожности у ребенка и подскажет дальнейшую тактику поведения.