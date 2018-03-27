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В рамках Недели детской книги в зеленоградских библиотеках проходят мероприятия для жителей
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В рамках Недели детской книги в зеленоградских библиотеках проходят мероприятия для жителей 

zelao.ru 57 минут назад
Традиционно в дни весенних каникул (с 24 марта по 1 апреля) в России проводится Неделя детской и юношеской книги. К мероприятиям присоединяются и библиотеки Зеленограда.
27 марта в 14.00 здесь для детей состоится экскурсия, в ходе которой ребята познакомятся со структурой и работой библиотеки, узнают о новинках детской литературы, 3D-книгах, окунутся в мир шахмат и головоломок. Ребята примут участие в литературной игре по произведениям Сергея Михалкова «А что у вас?»: познакомятся с биографией знаменитого детского поэта и писателя, вспомнят знакомые с раннего детства стихи «Про мимозу», «Фома», «Дядя Степа», а также продемонстрируют свои знания и смекалку в увлекательной викторине. Вход свободный (6+), справки по телефону 8 (499) 736-26-90. Другие интерактивные программы «В гостях у книги» пройдут 28 марта в 14.00 и 29 марта в 10.00.
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