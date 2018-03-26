«Был очень высокий спрос»: в Перми закончились вакцины от туберкулеза

Пермские родители столкнулись с проблемой нехватки вакцин от туберкулеза. Обратившись в поликлинику с просьбой привить их детей от этой болезни, некоторые из них получили отказ. Из-за чего в регионе сложилась такая ситуация, и когда поступит новая партия препарата, рассказали в краевом минздраве

О нехватке вакцин от туберкулеза накануне со слов бабушки новорожденного мальчика рассказал телеканал «Рифей». Внук женщины родился недоношенным, поэтому в роддоме ему не поставили прививку от этой болезни, объяснив, что лучше сделать это позже, когда малыш подрастет и окрепнет. Но в поликлинике поставить ребенку вакцину не смогли, сославшись на то, что препарат закончился.

— Никаких перебоев в поставке вакцины нет. Так как прививка от туберкулеза входит в национальный календарь, вакцина БЦЖ-М поступает в Пермский край регулярно и централизованно, ее стоимость оплачивается из федерального бюджета, — рассказали 59.ru в минздраве Прикамья. — Нехватка вакцины возникла из-за того, что в последнее время на нее был повышенный спрос — большее число детей по сравнению с запланированным были привиты именно ослабленной вакциной БЦЖ-М по медицинским показаниям. Сейчас наш регион в числе приоритетных по поставкам, препарат привезут уже в апреле.

Ранее 59.ru рассказал о региональном календаре прививок, который создан на основе федерального, но расширен с учетом особенностей Прикамья.