В Ульяновске в больнице умер 12-летний воспитанник детского дома

Следователи начали проверку по факту гибели 12-летнего ребенка в стационаре Ульяновской областной детской клинической больницы. Об этом сообщается на официальном сайте СКР.

По данным правоохранительных органов, погибший был инвалидом, воспитанником интерната для умственно-отсталых детей «Родник». 24 марта его доставили в больницу с левосторонней пневмонией, а спустя день он умер в реанимации.

В ближайшее время специалистам предстоит провести несколько экспертиз, чтобы установить все обстоятельства инцидента. По результатам следователи примут процессуальное решение.