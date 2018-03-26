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В Ульяновске в больнице умер 12-летний воспитанник детского дома
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В Ульяновске в больнице умер 12-летний воспитанник детского дома 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Следователи начали проверку по факту гибели 12-летнего ребенка в стационаре Ульяновской областной детской клинической больницы. Об этом сообщается на официальном сайте СКР.
По данным правоохранительных органов, погибший был инвалидом, воспитанником интерната для умственно-отсталых детей «Родник». 24 марта его доставили в больницу с левосторонней пневмонией, а спустя день он умер в реанимации.
В ближайшее время специалистам предстоит провести несколько экспертиз, чтобы установить все обстоятельства инцидента. По результатам следователи примут процессуальное решение.
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