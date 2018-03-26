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Для ликвидации ЧП в Кемерово согласовали наращивание группировки спасателей
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Для ликвидации ЧП в Кемерово согласовали наращивание группировки спасателей 

РИА Новости 26 марта 2018
Фото: Карельские вести
РИА НОВОСТИ. ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧП В КЕМЕРОВО СПЛАНИРОВАНО ДАЛЬНЕЙШЕЕ НАРАЩИВАНИЕ ГРУППИРОВКИ СПАСАТЕЛЕЙ — ГЛАВА МЧС
За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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