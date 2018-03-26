Для ликвидации ЧП в Кемерово согласовали наращивание группировки спасателей

РИА НОВОСТИ . ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧП В КЕМЕРОВО СПЛАНИРОВАНО ДАЛЬНЕЙШЕЕ НАРАЩИВАНИЕ ГРУППИРОВКИ СПАСАТЕЛЕЙ — ГЛАВА МЧС

За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>