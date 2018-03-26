Благотворители откроют комнату для адаптации инвалидов в школе в Волгограде

Торжественное открытие комнаты социально-бытовой адаптации для незрячих, слабовидящих детей и детей с тяжелыми нарушениями речи состоится 27 марта в волгоградской школе-интернате № 6.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Фонда «Детские Домики», благотворительный проект «Комната социально-бытовой адаптации» направлен на создание функциональной и комфортной среды для развития у воспитанников навыков самообслуживания. Ребят научат готовить пищу, следить за порядком в доме, накрывать на стол и не только. Добавим, что в интернате воспитывается 197 детей с особенностями здоровья.

Комнату в данном учреждении оборудовал Фонд «ДетскиеДомики» при участии московской компании, которая выделила на этот проект более 355 000 рублей. Помимо этого, свой вклад внесли и волгоградцы, принимавшие участие в благотворительной акции «Ярмарке Добра», прошедшей в январе в Ворошиловском торговом центре.