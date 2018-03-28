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В Волгограде открыли комнату для адаптации детей-инвалидов
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В Волгограде открыли комнату для адаптации детей-инвалидов 

АиФ Волгоград 26 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
В волгоградской школе-интернате №6 открыли 27 марта комнату социально-бытовой адаптации для незрячих, слабовидящих детей и детей с тяжелыми нарушениями речи, оборудованием помещения занимался благотворительный фонд «ДетскиеДомики».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Фонда, комната позволит 197 воспитанникам щколы освоить навыки приготовления пищи, ухода за жилищем и одеждой, пользования бытовой техникой. Такие умения помогут ребятам чувствовать себя более уверенными и самостоятельными во взрослой жизни.
В рамках проекта в ранее пустовавших помещениях появились современная кухня, столовая и гостиная. Свой вклад в проект общей стоимостью более 340 000 рублей внесли московская компания, пожелавшая остаться анонимной, и волгоградцы, принявшие участие в благотворительной акции «Ярмарка Добра» в январе 2018 года в Ворошиловском торговом центре.
«Больше всего дети ждали кухню. Теперь у них в распоряжении есть кухонный гарнитур, двухкамерный холодильник, варочная панель, духовка, микроволновая печь и другие полезные приборы. Особое внимание было уделено специальному оборудованию для незрячих ребят: мультиварка с голосовым гидом, специальные ножи, весы, таймер, говорящие крышки, датчики уровня воды и полезные бытовые мелочи помогут им быть самостоятельными. После торжественного открытия комнаты для ребят прошли два мастер-класса. Студенты и преподаватели Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли научили детей печь блины», — отметили в Фонде.
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