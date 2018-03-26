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Сотрудники школы-интерната в Нижнем Новгороде наказаны за побеги детей
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Сотрудники школы-интерната в Нижнем Новгороде наказаны за побеги детей 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Прокуратура Советского района внесла представление директору школы-интерната №1 за многочисленные побеги детей. Об этом сообщается на сайте пресс-службы прокуратуры Нижегородской области 26 марта.
Согласно информации, в коррекционной школе-интернате № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья была проведена проверка по фактам неоднократного самовольного ухода несовершеннолетних воспитанников.
В результате проверки выяснилось, что планирование воспитательной работы осуществлялось без учета индивидуальных особенностей подростков, их склонности к бродяжничеству.
“Индивидуально профилактическая работа проводилась с воспитанниками формально и не соответствовала требованиям ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Директору школы было внесено представление, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности”, — говорится в сообщении.
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