Сотрудники школы-интерната в Нижнем Новгороде наказаны за побеги детей

Прокуратура Советского района внесла представление директору школы-интерната №1 за многочисленные побеги детей. Об этом сообщается на сайте пресс-службы прокуратуры Нижегородской области 26 марта.

Согласно информации, в коррекционной школе-интернате № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья была проведена проверка по фактам неоднократного самовольного ухода несовершеннолетних воспитанников.

В результате проверки выяснилось, что планирование воспитательной работы осуществлялось без учета индивидуальных особенностей подростков, их склонности к бродяжничеству.

“Индивидуально профилактическая работа проводилась с воспитанниками формально и не соответствовала требованиям ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Директору школы было внесено представление, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности”, — говорится в сообщении.