У шестилетней тюменки из-за клубники случился анафилактический шок и остановилось сердце

Десять дней назад, 16 марта, бригада скорой помощи успешно реанимировала шестилетнюю тюменку. У девочки, которая съела на ужин немного клубники, случился анафилактический шок и остановилось сердце.

Экстренный вызов в службу скорой помощи поступил в 20.37 вечера, повод — задыхается, аллергическая реакция. Бригада медиков выехала незамедлительно, в пути они получили сообщение от диспетчера, что ребенок потерял сознание. На месте они были через 12 минут. У подъезда бригаду встретила бабушка пациентки, на вопросы врача женщина не могла ответить, лишь горько плакала. Она проводила их до квартиры, где убитые горем родители с нетерпением ждали помощи. Как выяснилось, у девочки диагностирована пищевая аллергия на многие продукты, кроме клубники.

— Ребенок лежал на полу без признаков жизни — пульс на сонных артериях и дыхание отсутствовали, — рассказывает врач скорой помощи Салават Нутфуллин. — Лицо и руки были синюшного цвета. Реанимационные мероприятия начаты сразу: совместно с фельдшером Фаридой Мухамадиевой проводили непрямой массаж сердца, для поддержания дыхания ребенка сначала использовали ручной аппарат, затем подключили автоматический.

Спустя 17 минут медики вернули к жизни маленькую девочку. У пациентки восстановился сердечный ритм.

— Когда сердце забилось, я почувствовал огромное облегчение, — вспоминает врач. — Ребенок жив, и это большая радость.

В больницу ее доставили в состоянии комы: давление держалось на уровне 65/30, частота сердечных сокращений — 125.

Сейчас малышка чувствует себя удовлетворительно. На днях днях ее перевели в детское отделение. Девочка в сознании, ей проводят курс реабилитации.

Всего за минувшие выходные врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1579 жителям областной столицы и Тюменского района. Спасли медики 75 тюменцев, жизни и здоровью угрожала серьезная опасность.