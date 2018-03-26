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Сенатор Кутепов похвалил ростовские власти за развитие спорта в регионе
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Сенатор Кутепов похвалил ростовские власти за развитие спорта в регионе 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Председатель Временной комиссии по вопросам подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 Андрей Кутепов рассказал в пресс-центре НСН об итогах проверки Ростова-на-Дону на степень готовности города к принятию гостей мундиаля.
Сенатор Кутепов отметил усилия властей Ростовской области по увеличению количества детей, заинтересованных спортом. По его словам, местное руководство заблаговременно задумалось о том, что мероприятие мирового масштаба может сделать для города и, в частности, для детей.
«Благодаря тому, что стали предметно этим заниматься, как только получили возможность провести соревнование 2018 года, руководство области уже задумалось несколько лет назад, о том, каким образом они будут пропагандировать этот спорт, сколько детей будут заниматься этим спортом и каким именно. Благодаря мотивации проведения, появились заинтересованные люди, которые поверили, что с помощью увеличения числа занимающихся спортом детей будет снижаться заболеваемость, посещение поликлиник и карантинов. Результаты показывают и статистика говорит именно об этом», — сказал Кутепов.
Он также отметил, что несмотря на то, что Чемпионат мира по футболу еще не начался, уже заметен позитивное влияние события на популярность спорта среди детей.
Сенатор также напомнил, что именно в Ростовской области ввели третий обязательный урок по физкультуре.
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