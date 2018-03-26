Семеро на одного: что такое буллинг и как с ним бороться

Буллинг — одна из главных проблем современных образовательных учреждений. «Социальный навигатор» побеседовал о травле в школах с психологами и учителем, которые знают вопрос не понаслышке.

В последнее время в СМИ все чаще появляются новости о жестоких избиениях детей сверстниками или даже одноклассниками. Последний случай произошел в городе Покрове Владимирской области, где семиклассника-инвалида зверски избила толпа девятиклассников. Это явление называется буллингом.

Под этим словом понимается любая психологическая и физическая травля ребенка или подростка одним или несколькими одноклассниками, сверстниками или даже взрослыми. Буллинг оказывает негативное влияние на психическое здоровье как жертвы, так и ее обидчиков.

Защита слабых сегодня не в почете

"У меня в классе есть более сильные дети, которые издеваются над слабыми. Например, мальчика маленького роста обзывают недоразвитым", — рассказала корреспонденту «Социального навигатора» классный руководитель шестого класса, пожелавшая остаться анонимной.

По ее словам, зачастую, глядя на одного хулигана, который занимается травлей слабых, другие дети начинают подражать ему.

"Была ситуация, когда группа детей доставала одного мальчика. Это возможно регулировать внутри стен школы, но за ее пределами — нет. Дети устраивают разборки, так называемые стрелки. Так, группа детей поджидала мальчика после школы и, угрожая расправой, гнала его до дома. Перебежками через магазины ему удалось добраться. Дети вели себя как стая, для них это игра. А взрослые с ужасом читали объяснительные", — поделилась классная руководительница.

Когда возникает подобная ситуация, призналась она, приходится вызывать в школу родителей. Однако бывает так, что и они уже не могут справиться со своими детьми, о чем открыто говорят.

"При проблемах с поведением они уже в шестом классе становятся неуправляемыми для родителей. Что говорить об учителях и сверстниках?", — отмечает педагог.

Иногда, по словам преподавателя, помогает распределение обидчиков по разным классам, так как поодиночке они не такие смелые и другие в состоянии им ответить.

По ее словам, такие проблемные дети, как правило, состоят лишь на школьном учете, так как учебные учреждения не любят выносить подобные ситуации на публику, потому что это портит их репутацию. Зачастую они просто пытаются убедить родителей проблемных детей забрать документы. Внешних специалистов не привлекают по той же причине, что усложняет ситуацию и для учителей, и для детей.

"Помощь в подобных конфликтах просто необходима. Учителя не могут весь день рядом сидеть и беседовать с одним ребенком. Таких детей должны вести специалисты. А сложным детям нужен серьезный психолог, который будет работать с ними комплексно, а не с последствиями их действий", — отметила классный руководитель.

Надежда еще есть

Однако бывают случаи, когда учителя сами могут справиться с буллингом.

"С первого класса мы учились с мальчиком, у которого был детский церебральный паралич. Сначала одноклассники пытались его задевать, но наш учитель объяснял нам, почему этого нельзя делать, а, наоборот, нужно ему помогать. В итоге мы до девятого класса его поддерживали", — рассказала Мария (имя изменено редакцией), в классе которой был позитивный пример борьбы с буллингом.

По ее словам, благодаря работе классного руководителя мальчик стал не поводом для насмешек, а причиной сплочения класса.

"Был случай, когда мы толпой пятиклассников заступились за него перед старшеклассниками, которые насмехались над ним. После этого они с ним здоровались за руку. Никто больше не шутил", — отметила она.

Кто виноват и что делать?

Так что же делать ребенку, если он понимает, что его начинают травить?

"Во-первых, нужно обратиться в школьную службу психологическую либо к соцработнику, обязательно поставить в известность классного руководителя, что такая ситуация имеет место быть", — рассказала социальный психолог Марина Кулиева.

К сожалению, по ее словам, подростки не рассказывают взрослым, родителям, психологам, родственникам о том, что их травят, а стараются как-то самостоятельно это пережить, что оказывает негативное влияние на их психику.

"Я и мои коллеги проводим классные часы, беседы и тренинги, где рассказываем ребятам о том, чтобы они не молчали. Подростки должны уметь справляться с этими ситуациями", — отметила Марина Кулиева.

Если произошел физический конфликт, то здесь важно понять, что это именно буллинг.

"Дело в том, что дети имеют обыкновение драться, а потому необходимо разделять драку и травлю. Если два мальчика, или две девочки, или целая группа детей не поделила мячик, то эта простая ситуация, с которой справится любой учитель. Травля — это когда один человек или группа лиц доводит ребенка до такого состояния, при котором ребенок не просто чувствует, а ясно понимает, что ему небезопасно ходить в школу, он также понимает, что его чувство собственного достоинства стараются унизить", — рассказала президент БФ «Галчонок» Ольга Журавская.

Если же это именно буллинг, то в первую очередь, по словам экспертов, нужно обратиться в специализированное учреждение. В столице это служба психологической помощи, куда каждый ребенок совершенно бесплатно может позвонить, поделиться информацией и получить помощь. Стоит обратиться непосредственно к руководству школы и в родительский комитет. Также сейчас начинает действовать проект Травли.NET, который придумал и внедряет благотворительный фонд «Галчонок», получивший средства от фонда президентских грантов специально на развитие антибуллинговых программ в государственных школах.

Однако, как отмечают эксперты, пока школы не признают буллинг одной из главных проблем и не начнут о нем открыто говорить, ничего не изменится.

"Необходимо, чтобы школа в первую очередь признала, что травля — это то, что случается во многих детских учреждениях. И важно, чтобы все причастные понимали, что травле не место там, куда дети приходят учиться", — подчеркнула Ольга Журавская.