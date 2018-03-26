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Какое вознаграждение предусмотрено многодетным матерям в РТ?
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Какое вознаграждение предусмотрено многодетным матерям в РТ? 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Слышала, в республике увеличили вознаграждение матерям-героиням. На сколько?
По указу президента РТ матери, удостоенные медали «Ана даны — Материнская слава», воспитавшие пятерых детей, с 1 января 2018 года будут едино­временно получать 50 тыс. руб. вместо 25 тыс. руб. Дополнительное вознаграждение женщинам, воспитавшим шестерых и более детей, увеличивается с 5 тыс. руб. до 10 тыс. на каждого ребёнка.
Награждение производится при достижении последним ребёнком одного года. При представлении к награде принимаются во внимание усыновлённые дети, погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества.
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