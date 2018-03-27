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Дети после кесарева чаще болеют диабетом
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Дети после кесарева чаще болеют диабетом 

Medaboutme.ru 1 час назад
Фото: Medaboutme.ru
Международная группа ученых из университетов Австралии, Нидерландов, Ирландии и Великобритании утверждает, что дети, родившиеся путем кесарева сечения, чаще страдают от диабета и ожирения во взрослом возрасте, чем те, кто появился на свет в ходе естественных родов.
К таким выводам исследователи пришли, проанализировав данные о почти полумиллионе женщин и их детей, родившихся в Новом Южном Уэльсе с 2000 по 2008 год. Возраст матерей был в пределах 20-35 лет, все они были здоровы и не имели вредных привычек, все рожали на сроке от 37 до 41 недели. 88% из них получали обезболивающее во время родов. Почти половина женщин (43%) родили ребенка в результате индуцированных родов, то есть, врачи по тем или иным причинам вызывали искусственные схватки у рожениц. 11% родов завершились кесаревым сечением. Остальные рожали естественным путем без вмешательства врачей.
Статистика показывает, что желтуха новорожденных в 3 раза чаще развивается после индуцированных родов, также у таких детей чаще возникали проблемы с кормлением.
У детей, родившихся в результате кесарева, в первые 30 дней чаще развивалась гипотермия. В последующие годы они в 2,5 раза чаще заболевали диабетом и ожирением.
В целом, любые формы вмешательства в естественный ход родов повышали вероятность того, что во взрослом возрасте ребенок будет страдать от инфекций дыхательных путей, нарушений обмена веществ и экземы.
Ученые подчеркивают, что самыми здоровыми оказываются дети, появившиеся на свет в ходе спонтанных вагинальных родов. Среди теорий, объясняющих этот факт — мнение о том, что такие малыши получают все необходимые бактерии от своей матери, чего лишены «кесарята». Также есть мнение, что родовой стресс является частью механизма, активирующего различные иммунные и иные процессы в организме ребенка.
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