Дети после кесарева чаще болеют диабетом

Международная группа ученых из университетов Австралии, Нидерландов, Ирландии и Великобритании утверждает, что дети, родившиеся путем кесарева сечения, чаще страдают от диабета и ожирения во взрослом возрасте, чем те, кто появился на свет в ходе естественных родов.

К таким выводам исследователи пришли, проанализировав данные о почти полумиллионе женщин и их детей, родившихся в Новом Южном Уэльсе с 2000 по 2008 год. Возраст матерей был в пределах 20-35 лет, все они были здоровы и не имели вредных привычек, все рожали на сроке от 37 до 41 недели. 88% из них получали обезболивающее во время родов. Почти половина женщин (43%) родили ребенка в результате индуцированных родов, то есть, врачи по тем или иным причинам вызывали искусственные схватки у рожениц. 11% родов завершились кесаревым сечением. Остальные рожали естественным путем без вмешательства врачей.

Статистика показывает, что желтуха новорожденных в 3 раза чаще развивается после индуцированных родов, также у таких детей чаще возникали проблемы с кормлением.

У детей, родившихся в результате кесарева, в первые 30 дней чаще развивалась гипотермия. В последующие годы они в 2,5 раза чаще заболевали диабетом и ожирением.

В целом, любые формы вмешательства в естественный ход родов повышали вероятность того, что во взрослом возрасте ребенок будет страдать от инфекций дыхательных путей, нарушений обмена веществ и экземы.

Ученые подчеркивают, что самыми здоровыми оказываются дети, появившиеся на свет в ходе спонтанных вагинальных родов. Среди теорий, объясняющих этот факт — мнение о том, что такие малыши получают все необходимые бактерии от своей матери, чего лишены «кесарята». Также есть мнение, что родовой стресс является частью механизма, активирующего различные иммунные и иные процессы в организме ребенка.