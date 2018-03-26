В строительстве из лего соревновались искитимские детсадовцы

Такой конкурс для воспитанников дошкольных образовательных учреждений района проводится впервые. Участвовали дети 6-7 лет подготовительных групп из 10 детских садов района.

«Многие детские сады включают в свои программы занятия по техническому творчеству и лего-конструированию, — рассказала VN.ru отметила методист по дошкольному образованию учебно-методического центра Искитимского района Елена Железцова. — Это развивает мелкую и крупную моторику, память, мышление и воображение».

В каждой из 10 команд — по три участника. Детям было предложено пять заданий. В одном из них за две минуты шестилеткам нужно было соорудить из конструктора лего самую высокую и устойчивую башню, в другом — по схеме-картинке собрать пароход. А в последнем — построить город.

На высоте оказалась команда «Лего-Пилоты» детского сада «Родничок» рабочего поселка Линево. Она стала лауреатом конкурса, набрав наибольшее количество баллов за все этапы конкурса. Дети самостоятельно разбирались с техническим заданием, пусть их башня была не самой высокой, зато основательной и устойчивой. А в городе построены «здания» самых разнообразных сложных форм.

Первое место разделили команды «Лего-Знайка» детского сада «Светлячок» станции Евсино и «Умельцы» поселка Чернореченский. Все коллективы были отмечены в различных номинациях, а участники получили подарки, сладкие призы и грамоты.

«LEGOБУМ» стал первым мероприятием открытого фестиваля детского технического творчества, который проходит в Искитимском районе с 23 по 29 марта. Участие в нем примут ребята от пяти до 17 лет.

Добавим, в детских садах региона нередко проходят соревнования на «взрослом» уровне. Так, шестые малые Олимпийские игры провели в Новосибирске в детском саду № 414. В играх приняли участие и настоящие чемпионы. В этом году в числе почетных гостей Анастасия Глухих, многократный чемпион и рекордсмен мира и Европы по плаванию в ластах. В программе олимпиады: лыжи, хоккей, саночный спорт, керлинг.