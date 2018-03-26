«Мои документы» информируют о нововведениях в оформлении материнского капитала 

С 2018 года расширена программа материнского (семейного) капитала. Подать заявление о выдаче и распоряжении капиталом можно во всех центрах «Мои Документы» Москвы. Размер выплат в 2018 году составляет 453 тыс. 26 руб.
Самое главное то, что программу материнского капитала продлили до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, рождение которого дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
Теперь материнский капитал можно использовать уже через два месяца с момента приобретения права на него. Распорядиться средствами в такой срок можно на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а также на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком (необходимым условием является наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг).
Российские семьи, в которых в 2018-2022 гг. появится второй или третий ребенок, смогут воспользоваться льготными условиями кредитования, чтобы улучшить свои жилищные условия. Льготную ипотеку также можно гасить средствами материнского капитала. Дожидаться трехлетия ребенка, давшего право на сертификат, при этом необязательно.