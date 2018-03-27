Шестилетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Ангарске

В Ангарске 24 марта из окна на пятом этаже многоэтажного дома выпал шестилетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

О происшествии в полицию было заявлено в 18.30. Ребенок в результате падения получил тяжелые травмы и был госпитализирован в городскую детскую больницу.

Полицейские выяснили, что на момент падения ребенок был дома один, без присмотра взрослых. По факту уже проводится доследственная проверка, по результатам которой будет вынесено правовое решение.

Полиция Иркутской области напоминает родителям о том, что с наступлением теплого времени года, несчастных случаев с детьми становится больше. Не оставляйте детей без присмотра, исключите малейшую возможность самостоятельного открывания ребенком окна или балкона. Не ставьте рядом с подоконниками стулья, столы или другие предметы, по которым можно добраться до окна.