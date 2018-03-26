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В Ангарске полицейские устанавливают обстоятельства падения ребенка из окна
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В Ангарске полицейские устанавливают обстоятельства падения ребенка из окна 

Хот 2 часа назад
Фото: Хот
24 марта в 18.30 в дежурную часть УМВД
России по Ангарскому городскому округу поступило сообщение о том, что  6-летний мальчик выпал из окна пятого этажа. С тяжелыми травмами ребенок
госпитализирован в городскую детскую больницу.
Установлено, что ребенок находился дома один.
По данному факту проводится
доследственная проверка, в ходе которой будут изучены все  обстоятельства, способствовавшие происшествию, по её окончанию будет
принято правовое решение.
Сотрудники полиции призывает родителей с  наступлением тепла уберечь детей от подобных случаев и напоминает о  недопустимости оставления малолетних детей без контроля. Необходимо
исключить малейшую возможность самостоятельного открывания ребёнком окна
или балкона. Чтобы обезопасить свое жилище, необходимо убрать от  подоконников столы, стулья или же другие предметы, через которые можно
добраться до окна. Помните, постоянное внимание и контроль со стороны
взрослых поможет уберечь детей от несчастных случаев. Только принятые
должным образом профилактические меры помогут избежать трагических
последствий.
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