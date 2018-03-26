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Для своих мам дети приготовили лакомства
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Для своих мам дети приготовили лакомства 

Официальный сайт управы района Богородское 3 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В Богородском состоялся праздник-конкурс для детей и родителей из многодетных семей «Мамино лакомство».
Региональная благотворительная общественная организация «Общество многодетных семей „Богородское“, Детский молодежный актив „Богородская юность“ при поддержке Совета депутатов МО Богородское в выходные провели традиционный праздник, для детей и родителей из многодетных семей района Богородское.
Во время конкурса детвора приготовила самые разнообразные блюда, а кулинарные способности оценивало компетентное жюри.
Помимо этого для всех участников праздника был проведен концерт „Букет мелодий для любимой мамы“, состоялся мастер-класс по изготовлению открыток. А по окончании праздника во время совместного чаепития все участники получили подарки.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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