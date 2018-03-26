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Мероприятие «Неболейкины забавы» состоится в Богородском
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Мероприятие «Неболейкины забавы» состоится в Богородском 

Официальный сайт управы района Богородское 3 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Дети из района Богородское 30 марта обсудят здоровый образ жизни.
В пятницу в первом отделении детской литературы районной библиотеки №74 состоится профилактическая беседа с детьми младшего школьного возраста о здоровье.
Детям организаторы мероприятия расскажут о том, как суметь сохранить здоровье, счастливо и в полную силу жить и трудиться. Как закаляться и заниматься спортом, какую пользу приносит правильное питание и соблюдение режима дня.
Ребята много узнают из беседы о пользе витаминов в овощах и фруктах, также о том, что, чтобы не болеть, нужно не только знать, а соблюдать все правила здорового образа жизни!
По словам специалистов, мероприятие подготовлено с целью популяризации чтения среди детей, а также с целью проведения познавательного образовательного детского досуга о пользе здорового образа жизни.
Начало мероприятия в 13 часов.
Адрес: ул. Ивантеевская, д. 4, к. 2
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