Мероприятие «Неболейкины забавы» состоится в Богородском

Дети из района Богородское 30 марта обсудят здоровый образ жизни.

В пятницу в первом отделении детской литературы районной библиотеки №74 состоится профилактическая беседа с детьми младшего школьного возраста о здоровье.

Детям организаторы мероприятия расскажут о том, как суметь сохранить здоровье, счастливо и в полную силу жить и трудиться. Как закаляться и заниматься спортом, какую пользу приносит правильное питание и соблюдение режима дня.

Ребята много узнают из беседы о пользе витаминов в овощах и фруктах, также о том, что, чтобы не болеть, нужно не только знать, а соблюдать все правила здорового образа жизни!

По словам специалистов, мероприятие подготовлено с целью популяризации чтения среди детей, а также с целью проведения познавательного образовательного детского досуга о пользе здорового образа жизни.

Начало мероприятия в 13 часов.

Адрес: ул. Ивантеевская, д. 4, к. 2