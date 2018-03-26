Курганцы сообщили о воспитателе детсада, бросившей ребёнка в сугробе

Жители Кургана сообщили об инциденте в детском саду № 142, где воспитательница оставила плакавшего ребёнка в сугробе, пост появился в одной из групп в соцсети.

По словам автора сообщения, сотрудница дошкольного учреждения оставила маленькую девочку одну на улице, потому что ребёнок не захотел возвращаться в здание с прогулки.

«Мимо проходящие люди от истерики ребенка, который кричал, перелезли через забор и завели ее в садик и начали искать ее группу. Эта девочка после пневмонии, сейчас у нее температура, ангина и т.д. Очень хочу, чтоб это не «замяли», так как мой ребенок тоже ходит в эту группу», — отметила жительница города, заявив, что родители воспитанников будут настаивать на увольнении воспитательницы.

В комментариях ещё одна жительница города сообщила. что стала свидетелем инцидента, и рассказала подробности.

«Это произошло в 11.40 23 марта. Девочка лежала на снегу, а на площадках садика никого, дети уже зашли на обед. Когда я подошла, женщина перелезла через забор и направилась к ребенку. Она подняла ее на руки, у девочки вся спина была мокрая. Сколько она лежала на снегу? Женщина взяла ее на руки и понесла в сад. Из садика гордой походкой шла воспитатель навстречу. На наше возмущение воспитатель сказала, что ребенок умственноотсталый. Воспитатель грубо взяла девочку за руку и направилась в помещение д/сада. Я позвонила заведующей, она спокойным голосом сказала, что это воспитательные действия у них и сказала, что девочка больная. И добавила, если я хочу поговорить на эту тему могу подойти к ней в кабинет. И нет ничего страшного и не надо приувеличивать, воспитатель прав! Остается догадываться, что внутри сада делают с детьми, какие там воспитательные меры. Я сообщила о случившемся куда положено. Надеюсь к ним тоже примут воспитательные меры!», — написала женщина.

Напомним, ранее скандал произошёл в одном из детсадов Челябинска: мать одной из воспитанниц рассказала, что другого ребёнка вырвало в суп, но воспитатель продолжила кормить его.