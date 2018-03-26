«Почему дети одни в кинозале оказались? Я промолчу»: родители пропавших в кемеровском ТЦ учеников надеются на чудо

Родители учеников 5 А класса Осиногриевского поселения Кемеровской области, которые в день пожара были в кино в ТЦ «Зимняя вишня», не теряют надежды, что их дети могут быть живы. Об этом со ссылкой на главу поселения Владимира Евдокимова сообщило РИА ФАН

У нас еще есть надежда, что, может, в больницах есть еще наши дети

— Владимир Евдокимов.

25 марта школьник поселка Трещевский (административный центр Осиногриевского поселения) вместе с классным руководителем и родителями пошли в кино в торговый центр. Пока о детях ничего неизвестно. В штабе с родителями пропавших детей работают врачи и психологи. Как сообщил Евдокимов, классный руководитель, сопровождавшая школьников, выжила.

Мы ждем официальных списков, информации. Жители Трещевского собрались в школе — у нас маленький поселок, все друг друга знают, все родственники, сваты, братья, сестры, поэтому это наша общая беда. Нет равнодушных. В нашей школе сейчас организовали штаб, я в сельсовет забежал просто на минутку, сам постоянно нахожусь там, со всеми вместе. Все спрашивают, приезжают, собираются в школе

— Владимир Евдокимов.

Школа в поселке маленькая, в ней учатся всего 80 учеников с 1 по 9 класс. В кино поехали 12 учеников. Родителей школьников поддерживают всем поселком.

«Почему дети одни в кинозале оказались? Я промолчу. Трудно, больно разговаривать на эту тему», — рассказал Евдокимов.