Черпать ложкой океан. Почему чаще помогают те, у кого нет миллионов

«Благотворительность — это социальная поддержка внутри общества, вне зависимости от того, как работает государство, как функционирует система здравоохранения, социального обеспечения. Если общество сплочено, умеет помогать самому себе в критических ситуациях, оно достигнет больших показателей», — поделилась мыслями с «АиФ-Красноярск» общественный деятель, один из создателей благотворительного фонда Ольга Абанцева.

Базовая потребность

Вера Божкова, корреспондент «АиФ-Красноярск»: Ольга, насколько люди в настоящее время готовы жертвовать свои деньги, силы, время для других и ради других?

Ольга Абанцева: По данным последнего исследования, Россия стоит на 124-м месте в рейтинге благотворительности в мире. Надо признаться, не самое прекрасное место. Основы благотворительности, которые во всём мире закладывались в середине 19-го — начале 20-го веков, были разрушены революцией. А во времена советской власти её вообще не существовало, были государственные системы, обязательные сборы, от которых никто не имел права отказаться. Благотворительность, когда человек по своему желанию и велению сердца что-то делает для кого-то, зародилась в нашей стране всего около 20 лет назад, когда в России образовались самые первые фонды. За это время ещё не все люди поняли, как это делать, и что отдавать — это неотъемлемая потребность человека. Она растёт из желания быть нужным, из базовой потребности безопасности. Ведь это социальная поддержка внутри общества, вне зависимости от того, как работает государство, функционирует система здравоохранения, социального обеспечения. Если общество сплочено, умеет помогать самому себе в критических ситуациях, то оно цивилизованное и достигнет больших показателей.

— Но ведь известная черта русского человека — сердобольность… Почему вы говорите, что мы не умеем помогать?

— Сердобольность отличается от благотворительности. Подавать милостыню нищему, перевести бабушку через дорогу — больше эмоциональная вещь: появилось чувство и желание — сделал. Благотворительность — осознанный шаг, основанный на анализе ситуации, на понимании, что человек может контролировать не только свои вложения, но и последствия. Не просто дал деньги и забыл, а кому дал, на что, легитимная ли это организация, туда ли пойдут средства. Она характерна для цивилизованных стран. Там точек соприкосновения, где можно помогать, больше. Например, в Америке ты не поступишь в университет, если не пёк печенье для бедных, не помогал больным СПИДом, не заботился о бездомных собачках или не был тьютором у ребёнка-инвалида. Самосознание воспитывается с детских лет. У нас это только начинается. Например, первосентябрьская акция «Дети вместо цветов» в Красноярске прошла впервые, и её с удовольствием приняли и педагоги, и родители, и дети, которые понимают, что живые дети важнее мёртвых цветов. Через пару дней дорогие букеты завянут, а коляска, которая куплена на эти деньги больному ребёнку, будет служить ему десятилетие.

— Считаете, что благотворительности нужно учить с детства?

— Да, пока в детях жива душа. Конечно, первокласснику не нужно рассказывать о тяжёлых заболеваниях и детских смертях, для его психики это может быть небезопасно. Но помогать бездомным собачкам, писать письма больным детям, взрослым, старикам, чтобы приободрить, доставить радость, они могут. Недавно мы провели внеклассный урок в одной из школ, рассказали, как можно помогать тому, кто нуждается. И после этого ребятишки устроили благотворительную акцию в школе. Собрали кашу для собак из приюта. Дети вдохновились, и родители это оценили.

С окончанием учебного года пройдут выпускные. Вместо траты огромных денег на мимолётные развлечения можно отдать эти деньги на лечение тяжелобольного ребёнка, а самим вместе сходить, например, в поход. Поступок, который ребята сделают вместе с родителями, даст им гораздо больше в будущей жизни, чем праздник для себя. Но многие ещё к этому не готовы. И чаще всего это родители — дети легко отзываются на такие предложения. Праздники стали приедаться, а чувство собственного достоинства, значимости, чувство поступка — то, что воспитывает душу человека, будет востребовано всегда.

Не думать об этом

— Кто больше готов отдавать — обычные граждане или бизнесмены, имеющие большие доходы?

— В последнее время стали более активные и состоятельные благотворители. Но, судя по поступлениям, чаще всё же это делают простые люди, которые могут отдать из своего бюджета от 50 до 1 тыс. рублей. Мне кажется, что откликаться на помощь другому человеку логично как раз тем, у кого нет возможности оплатить операцию собственному ребёнку (или другому близкому человеку), если с ним, не дай бог, что-то случится. Ведь, если ты не помогаешь регулярно детям, старикам, собакам, вправе ли ты рассчитывать на помощь, когда беда постучится в твои двери? Но проблема нашего общества в том, что мы считаем: это меня не касается, а то и вовсе стараемся не думать о таком.

— Сейчас в социальных сетях много мошенников, которые рассказывают душещипательные истории, дают номер телефона, призывают помочь, и нередко за этими сообщениями скрываются мошенники. Как обезопасить себя, ведь многие, раз доверившись, больше не хотят помогать?

— Для этого всегда нужно смотреть, кто пишет сообщение, откуда перепост — делать это нужно только с официальных страничек фонда. Потому что вашей добротой могут воспользоваться нечистоплотные люди. Часто те, кто нарвался на мошенников, уходят из благотворительности навсегда. Но ведь если вы однажды купили хлеб, а он оказался заплесневелым, вы же не откажетесь его покупать совсем. Людей обманывали банки, государство, строители, но всё равно они продолжают пользоваться их услугами, а благотворительность бросают. Вы откажетесь помогать, но больных детей меньше не станет, как раз наоборот. В России 500 тыс. детей-инвалидов, 350 тыс. из них нуждаются в реабилитации, и только половина её получают. Это значит, что 175 тыс. детей реабилитацию не получают вообще. Каждый год эта цифра растёт, и если не будет увеличиваться количество жертвователей, то у нас города инвалидов будут разрастаться.

Кто больной и слабый?

— Хорошо, если собранные деньги помогли вылечить ребёнка, а если нет? Наверняка тяжело, когда кого-то из ваших подопечных спасти не удалось. И вообще, ежедневно видеть больных и слабых, страдающих людей для многих тяжелейшее испытание. Как справляетесь с эмоциями?

— У каждого волонтёра и у каждого сотрудника благотворительного фонда есть своё кладбище. Это больно. Но ведь и в жизни каждого человека кто-то когда-то умирает — это часть жизни. Эмоции у благотворителей тоже есть, но они заключаются не в жалости, а в помощи этому человеку, заставляют двигаться, бежать и найти для него деньги. Жалеть можно бесконечно, но смысл в чём?

Что касается больных и слабых, среди наших особых детей и их родителей я таких не вижу. Наоборот, это героические люди. Ребёнок с ДЦП выдерживает такие нагрузки, такую боль, которую ни с чем не сравнить. Больные и слабые — это те, кто не готов помогать другим, не готов делиться, заступиться, те, кто ради своего пафоса и удовлетворения покупают золотые унитазы, яхты, виллы за границей. Те, кто боится смотреть на таких детей, общаться с ними. Но многие и жить боятся, чувствовать, любить, лишь бы не было больно. Страх и боль повсюду, и только преодолевая их, мы становимся людьми.

Один мой друг сказал: «Ты же ложкой океан вычерпываешь». Сначала мне было обидно: дело всей моей жизни, оказывается, ничего не значит. Но потом подумала: всё удивительное, что случилось в этом мире, начиналось с малого. Если каждый начнёт черпать потихоньку, горя станет меньше. Важно, чтобы кто-то в кромешной тьме встал со свечой, рядом встанет ещё один и ещё… И света в мире станет больше.