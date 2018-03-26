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Желающих взять ребенка в семью приглашают на «День аиста» в СВАО
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Желающих взять ребенка в семью приглашают на «День аиста» в СВАО 

Управа Алтуфьевского района 54 минуты назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Общегородское мероприятие «День аиста» пройдет на северо-востоке столицы 31 марта. В рамках него люди, желающие взять ребенка в семью, смогут познакомиться с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Об этом сообщает Управление социальной защиты населения Северо-Восточного округа.
— Воспитанники учреждений «Алые паруса» и «Полярная звезда» примут участие в концертах и мастер-классах. Также гости смогут познакомиться с воспитанниками учреждений, провести время в комфортной атмосфере, а также получить консультации специалистов по вопросам семейного устройства детей. Завершением праздника станет совместное чаепитие, — уточнили в ведомстве.
«День аиста» стал традиционным и проходит два раза в год — в последнюю субботу марта и октября. Всех желающих будут ждать в центре «Алые паруса» по адресу: ул. Декабристов, д. 8, корп. 3 и «Полярная звезда»: ул. Полярная, д. 54А. Мероприятие пройдет с 11.00 до 14.00. (вт)
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