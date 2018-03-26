Цикл лекций «Территория ребенка. Апрельские встречи»

Спецпроект «Ребенок» Московского института психоанализа приглашает в Центр толерантности Еврейского музея на цикл лекций для родителей о детской психологии.

9 апреля 19:30-21:00, Константин Бочавер «Учеба или Спорт? Выбор детей и родителей в современном обществе. PRO & CONTRA глазами спортивного психолога»

Современные родители часто оказываются в ловушке трудного выбора, выбирая, будет ли их ребенок начитанным или сильным, умным или здоровым, отличником или спортсменом. Дети могут тянуться в разные области, но воля родителей или ценности семейной династии делают выбор за них. Однако с позиции современной психологии, подобный выбор не совсем корректен, а иногда и вреден. О том, как учеба и спорт переплетаются в жизненном пути здорового, счастливого и всесторонне развитого ребенка, расскажет психолог Константин Бочавер.

Константин Бочавер — кандидат психологических наук, психолог Сборной России по скалолазанию, заведующий лабораторией «Психология спорта» Московского института психоанализа.

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12 апреля 19:30-21:00, Александр Колмановский «Вершина треугольника: как отношения между родителями влияют на ребенка»

Психолог Александр Колмановский поможет разобраться с важными вопросами коммуникации в семье: Как быть, если родители по-разному смотрят на воспитание? Может ли один родитель отменить распоряжение другого и при этом не уронить его авторитет? Кто сказал, что нельзя спорить при ребёнке? Как общаться в разводе? «Хороший» родитель осуждает «плохого»: как это влияет на ребёнка? Эти и многие другие вопросы будут обсуждаться на семинаре.

Председатель правления благотворительной организации «Наша жизнь». Ведущий передачи «Только для взрослых» на «Детском радио — СИТИ FM».

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16 апреля 19:30-21:00, Алексей Обухов «Любознательность и любопытство детей: между поддержкой и наказанием»

Детская любознательность — основной ресурс познавательного развития детей. Насколько взрослый поддерживает развитие познавательной самостоятельности ребенка или старается как можно быстрее ее пресечь? Почему ребенок быстро начинает понимать, что проявление своего непосредственного интереса к чему-либо — это риск? Как искренняя любознательность ребенка превращается в задуманное любопытство, которое часто наказуемо?

Алексей Обухов — кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Центра исследований современного детства Института образования НИУ ВШЭ , научный руководитель лаборатории исследовательской и проектной деятельности Дирекции общего образования НИУ ВШЭ.

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Лекции и мастер-классы пройдут в Центре толерантности Еврейского музея по адресу: улица Образцова, д. 11, стр. 1А