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152 казанских школьника проведут каникулы в Европе
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152 казанских школьника проведут каникулы в Европе 

Казанский Портал 1 час назад
Сегодня у казанских школьников начались каникулы. Они продлятся до 3 апреля.
Более 9 000 детей будут посещать пришкольные лагеря. Родители заплатили всего по 166 рублей (это 15% от стоимости путевки). Более 1 000 учеников отправятся в туристические поездки со своими учителями. 152 школьника проведут каникулы в странах Европы, рассказали на деловом понедельнике.
Мэрия пожелала школьникам хорошего отдыха и призвала родителей быть внимательнее, а автомобилистов — бдительнее на дорогах.
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