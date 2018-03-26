152 казанских школьника проведут каникулы в Европе

Сегодня у казанских школьников начались каникулы. Они продлятся до 3 апреля.

Более 9 000 детей будут посещать пришкольные лагеря. Родители заплатили всего по 166 рублей (это 15% от стоимости путевки). Более 1 000 учеников отправятся в туристические поездки со своими учителями. 152 школьника проведут каникулы в странах Европы, рассказали на деловом понедельнике.

Мэрия пожелала школьникам хорошего отдыха и призвала родителей быть внимательнее, а автомобилистов — бдительнее на дорогах.

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