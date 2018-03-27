Названы самые дешевые города Европы для отдыха на каникулах 

Самым бюджетным городом Европы для отдыха на весенних каникулах, по мнению сотрудников издания The Telegraph, стал Краков, где можно провести время, потратив около 165 евро. На втором месте — Вильнюс, на третьем — Рига. Москва также попала в рейтинг и заняла шестую позицию.
Так, в Кракове, где располагается самая большая средневековая площадь Европы (рыночная площадь), на проживание одного человека уйдет около 78 евро. Примерно столько же понадобится и на текущие расходы — питание, транспорт и так далее.
Порядка 89 евро нужно отложить туристу на проживание и 77 евро на другие расходы в Вильнюсе. Каникулы в Риге обойдутся в 173 евро.
Стоимость жилья в Москве оценили в 120 евро, а в целом бюджетный отдых в российской столице в 200 евро.
Кроме того, в топ британского издания вошли Прага, Будапешт, Варшава, Афины, Лиссабон и другие города Европы.