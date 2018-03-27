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Названы самые дешевые города Европы для отдыха на каникулах
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Названы самые дешевые города Европы для отдыха на каникулах 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Самым бюджетным городом Европы для отдыха на весенних каникулах, по мнению сотрудников издания The Telegraph, стал Краков, где можно провести время, потратив около 165 евро. На втором месте — Вильнюс, на третьем — Рига. Москва также попала в рейтинг и заняла шестую позицию.
Так, в Кракове, где располагается самая большая средневековая площадь Европы (рыночная площадь), на проживание одного человека уйдет около 78 евро. Примерно столько же понадобится и на текущие расходы — питание, транспорт и так далее.
Порядка 89 евро нужно отложить туристу на проживание и 77 евро на другие расходы в Вильнюсе. Каникулы в Риге обойдутся в 173 евро.
Стоимость жилья в Москве оценили в 120 евро, а в целом бюджетный отдых в российской столице в 200 евро.
Кроме того, в топ британского издания вошли Прага, Будапешт, Варшава, Афины, Лиссабон и другие города Европы.
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