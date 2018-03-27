Волгоградцев ждет Всероссийская Неделя финграмотности для детей и молодежи

Волгоградская область в очередной раз присоединится к Всероссийской Неделе финансовой грамотности для детей и молодежи, которая пройдет в регионе с 9 по 15 апреля 2018 года. На этот раз она будет стилизована под спортивные мероприятия и соединит футбольные игровые элементы с образовательными форматами. Выбор такой концепции на этот раз связан с тем, что уже совсем скоро в России пройдет ЧМ-2018. Напомним, что в Волгограде в рамках мундиаля состоится четыре матча. Поэтому в рамках образовательной недели волгоградцев ждут викторины, турнир по финболу, квесты, создание мультфильмов, конкурс рэпа и не только.

Учись считать деньги по-взрослому

Неделя финграмотности пройдет по всей России. В рамках нее состоится 30 000 мероприятий для детей всех возрастов и взрослых. Базовым регионом проведения Недели кроме Москвы и нескольких других субъектов РФ станет Волгоградская область.

«Проведение Недели финансовой грамотности для детей и молодежи стало хорошей традицией. Мы проводим ее уже четвертый год, — подчеркнул замминистра финансов РФ Сергей Сторчак . — Каждое подобное мероприятие несет не только образовательную и социальную миссию, но и является вкладом в развитие российской экономики. В том числе благодаря регулярному проведению Недель дети, молодежь и их родители учатся ответственному отношению к деньгам».

Добавим, что в 2017 году в Неделе финансовой грамотности приняло участие более миллиона человек. В Волгоградской области мероприятия в рамках нее посетили 182 147 человек.

Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи 2017 стала победителем Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» в номинации «Продвижение государственных, общественных и социальных программ».

Знания играют на тебя

Цель Недели — привить молодежи базовые навыки финансовой грамотности и вовлечь родителей в финансовое воспитание своих детей в семье. Специалисты покажут дошкольникам, школьникам и студентам, что такие знания помогут им одержать немало побед во взрослой жизни.

Откроет Неделю в Волгограде новый формат состязаний — финансово-футбольное двоеборье среди школьных команд. Оно будет состоять из викторин по финансовой грамотности и футболу. Кроме того, молодежь ждут экскурсии в банки, интерактивный лекторий, региональные конкурсы «Финансовая грамотность молодежи» и «Start Up», а также игры-приложения «Финзнайка» и «Монеткины».

В Неделе финграмотности смогут принять участие не только дети, но и учителя. Для них подготовлены 30-минутные профессиональные видео-уроки для проведения занятий со школьниками и студентами.

В чем принять участие?

Уже сейчас стартовал всероссийский конкурс эссе «5 правил самому себе для успешного будущего!» среди молодежи от 10 до 22 лет. Работы можно загружать на портал вашифинансы.рф до 22 апреля. Еще одно интересное мероприятие, в котором смогут принять участие молодые волгоградцы — конкурс рэпа «Зачитаем про финансы». Он стартует с 9 апреля. Подобный уже проводился в 2017 году и привлек к себе немалый интерес детей и студентов.

Еще одно интересное мероприятие, в котором смогут принять участие молодые волгоградцы — конкурс рэпа «Зачитаем про финансы». Подобный уже проводился в 2017 году и немало привлек к себе интерес детей и студентов.

Ребята помладше — от 6 до 12 лет могут принять участие в творческом конкурсе «Нарисуй нового героя мультипликационного сериала „Азбука финансовой грамотности со Смешариками“. Для этого нужно нарисовать и прислать организаторам конкурса рисунки героя сериала, который вместе с популярными Смешариками может рассказывать зрителям историю о финансовой грамотности. Работы можно присылать с 9 апреля. Добавим, что дети смогут не только сами создать мультфильм, но и посмотреть всеми любимый мультик от профессионалов — „Азбука финансовой грамотности“ уже в открытом доступе для всех желающих.

Для взрослых 11 апреля пройдет Всероссийское родительское собрание он-лайн, в рамках которого представители проекта и специалисты НАФИ и ВШЭ проведут тематические лекции. Также родители смогут увидеть прямые трансляции с финансовыми экспертами „Секреты финансового воспитания звездных детей за чашкой чая“, „Говорит и показывает Гуру: 5 главных условий для воспитания будущего миллионера“ и не только.

Подробнее об этих и других мероприятиях и конкурсах Недели читайте на вашифинансы.рф и fingram34.ru.

Болей за будущее молодежи

В Неделе финграмотности смогут принять участие не только дети, но и учителя. Для них подготовлены 30-минутные профессиональные видео-уроки для проведения занятий со школьниками и не только.

Кроме того, в рамках Недели пройдет Всероссийское родительское собрание онлайн на YouTube. Так, представители проекта и специалисты НАФИ и ВШЭ проведут для взрослых специальные выступления. Родителей также ждут такие мероприятия, как „Секреты финансового воспитания звездных детей за чашкой чая“ (прямая трансляция Домашнего очага со звездой и экспертом), „Говорит и показывает Гуру: 5 главных условий для воспитания будущего миллионера“ и не только.

Какие мероприятия пройдут в Волгограде?

На 9 апреля намечено торжественное открытие Недели и турнир по финболу. С 9 по 20 апреля в вузах и колледжах для студентов пройдет специальные лекции, в банках — экскурсии, в школах — семинары, лекции, игры, родительские собрания.11 апреля пройдет Финал IV регионального конкурса финансовой грамотности.14 апреля состоится Финал III конкурса среди учащейся молодежи Волгограда и Волгоградской области по обществознанию, экономике и менеджменту Start Up-2018.16 апреля пройдет финал городского турнира по финансовому квесту „Мои первые шаги в мире финансов“.

Отметим, что все мероприятия закрытые, т.е. организуются по заявкам, поэтому спрашивайте о них в своих образовательных учреждениях.

Добавим, что с каждым годом Неделя финграмотности для детей и молодежи становится в Волгоградской области популярнее. В 2017 году было получено рекордное количество заявок на участие в проекте — 2 209 из 456 региональных образовательных учреждений. Для сравнения, два года назад заявок было всего 50. Молодежь прислала на конкурсы 420 творческих работ — рисунков, плакатов, видеороликов, бизнес-проектов и не только.

Остались вопросы? На них ответят журналисты » АиФ »-НП» и эксперты проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

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