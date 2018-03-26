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Всероссийское родительское собрание по финансовой грамотности
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Всероссийское родительское собрание по финансовой грамотности 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
По результатам международного исследования уровня финансовой грамотности подростков PISA в 2012 году Россия заняла 10 место среди 18 стран. Почти 80% российских подростков не обладают достаточным уровнем для выживания в современном финансовом мире. С самыми сложными вопросами справилось всего 4,3% школьников из России.
На Всероссийском родительском собрании по финансовой грамотности, которое пройдет 11 апреля, родители узнают, как позаботиться о финансовой безопасности своих детей, научить их считать деньги и копить, защищать свои интересы, заботиться о будущем.
Присоединиться к Собранию можно не выходя из дома. Участники и эксперты встретятся онлайн, чтобы обсудить самые волнующие вопросы:
Как воспитать финансово грамотных и успешных детей?
Какие возможности изучения финансовой грамотности уже доступны в школах и вузах?
Как воспитать разумное отношение к деньгам?
Как сформировать здоровые финансовые привычки у ребенка?
Как позаботиться о финансовой безопасности детей?
Родительское собрание — частью программы Недели финансовой грамотности для детей и молодёжи 2018, крупнейшего мероприятия Министерства финансов Российской Федерации, участниками которого ежегодно становятся более 2,5 миллионов человек из 85 регионов России.
Родители могут задать вопросы о финансовом воспитании детей на странице Собрания, а эксперты ответят на самые интересные и важные из них во время эфира 11 апреля.
Пользователи, получившие доступ в библиотеку полезных материалов, примут участие в дополнительных лекциях и семинарах, таких как:
Правила финансовой безопасности ребенка в школе и в сети?
Как сформировать у ребенка культуру потребления и приучить к рациональному использованию ресурсов?
Как выбрать и научить ребенка правилам безопасного использования банковской карты?
Как научить ребенка финансовой грамотности?
И многое другое
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