Оренбуржцы поучаствовали в создании «Энциклопедии сказок Родных городов»

В Областной полиэтнической детской библиотеке прошел финальный этап конкурса «ЧИТАЛКИН в Оренбуржье», организованный Фондом «маленькое КИНО» при поддержке программы «Родные города» компании «Газпром нефть»

50 юных чтецов от 4 до 16 лет записали для детского youtube-канала «ЧИТАЛКИН» сказки народов Оренбургской области. В отборочном туре приняли участие 247 детей. Видеозаписи лягут в основу «Энциклопедии сказок Родных городов».

«ЧИТАЛКИН в Оренбуржье» вызвал большой интерес у детей, такого всплеска активности мы даже не ожидали. Приятно видеть, что объединение усилий педагогов, детей, родителей, общественности, социально ответственного бизнеса дает такие результаты. На конкурсе дети прочитали не только народные сказки, но и произведения современников, которые живут в Оренбуржье или родились здесь», — отметила директор Областной полиэтнической детской библиотеки Светлана Мячина.

Конкурс направлен на развитие детского и юношеского кинематографа и расширение событийной активности библиотек Оренбуржья, создание культурно-досуговых возможностей для местных жителей и популяризацию чтения среди подрастающего поколения.