В Петербурге суррогатная мать вернула детей родителям полтора года спустя

В Петербурге суррогатная мать принудительно отдала двух детей биологическим родителям через полтора года после родов, передает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой

Девочки были переданы в семью во время болезни: врачи поставили им диагноз «скарлатина». По предварительным данным, угрозы жизни детей нет.

Напомним, суррогатная мать похитила двойняшек Тасю и Лену осенью 2016 году, обидевшись на биологических родителей из-за того, что они отказались платить ей деньги сверх оговоренной суммы.

Суд встал на сторону супругов и обязал сурмаму вернуть детей, но та игнорировала постановление инстанции и удерживала двойняшек в своем доме в Московской области.

Забрать девочек и вернуть их в семью смогли только судебные приставы.

Двойняшки уже привыкли к настоящим родителям и освоились на новом месте.