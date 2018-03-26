Главврач детской поликлиники №120 рассказала, кто имеет право на получение бесплатного детского питания

Об обеспечении в прошлом году бесплатными продуктами питания детей из льготных категорий детской городской поликлиники №120 рассказала на заседании Совета депутатов главврач учреждения здравоохранения И. Леонова.

По словам главного врача детской поликлиники, выписка рецептов для обеспечения бесплатным питанием осуществляется в соответствии с приказом Депздрава Москвы «Положение об обеспечении бесплатными продуктами питания отдельных категорий детей и женщин, являющихся жителями города Москвы».

В регистре льготополучателей состоит 9444 человек, более 9400 из них получают бесплатные продукты питания. Большую часть получателей помощи составляют дети трех лет, дети-инвалиды, дети из многодетных семей.

Также главврач отметила, что в 2017 году работники молочно-раздаточных пунктов были переведены в ГУП «Гормедтехника» и сейчас осуществляют выдачу и заказ бесплатных продуктов питания по рецептам врачей поликлиники, которые выписывают в электронной форме.