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Главврач детской поликлиники №120 рассказала, кто имеет право на получение бесплатного детского питания
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Главврач детской поликлиники №120 рассказала, кто имеет право на получение бесплатного детского питания 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Об обеспечении в прошлом году бесплатными продуктами питания детей из льготных категорий детской городской поликлиники №120 рассказала на заседании Совета депутатов главврач учреждения здравоохранения И. Леонова.
По словам главного врача детской поликлиники, выписка рецептов для обеспечения бесплатным питанием осуществляется в соответствии с приказом Депздрава Москвы «Положение об обеспечении бесплатными продуктами питания отдельных категорий детей и женщин, являющихся жителями города Москвы».
В регистре льготополучателей состоит 9444 человек, более 9400 из них получают бесплатные продукты питания. Большую часть получателей помощи составляют дети трех лет, дети-инвалиды, дети из многодетных семей.
Также главврач отметила, что в 2017 году работники молочно-раздаточных пунктов были переведены в ГУП «Гормедтехника» и сейчас осуществляют выдачу и заказ бесплатных продуктов питания по рецептам врачей поликлиники, которые выписывают в электронной форме.
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