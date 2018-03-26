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Пасхальные мастер-классы для детей проведут в Детском центре культуры и творчества «Калитники»
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Пасхальные мастер-классы для детей проведут в Детском центре культуры и творчества «Калитники» 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Детский Центр культуры и творчества «Калитники» приглашает детей старше четырех лет на тематические мастер-классы, которые пройдут 2 и 7 апреля.
− Пасхальной росписи имбирных пряников ребят обучат 2 апреля, а уже 7 апреля детей ждет познавательный урок по мыловарению, − сообщила опытный педагог Центра Елена Князькова. Она отметила, что дети с большим интересом участвуют в активности.
Все сувениры, приготовленные своими руками, ребята заберут с собой как подарки к Светлому Христову Воскресению.
Мастер-классы начнутся в 19:00 и пройдут по адресу: Малая Калитниковская улица, дом 3.
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