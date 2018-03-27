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В Омске во время весенних каникул 9 тыс. школьников отправятся в лагеря
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В Омске во время весенних каникул 9 тыс. школьников отправятся в лагеря 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
С 26 по 31 марта на территории омских школ будут работать 102 лагеря с дневным пребыванием. Ожидается, что в них отправятся более 9 тыс. учеников. Помимо отдыха школьники смогут получить консультации по экзаменационным предметам.
Лагеря будут работать с 8.30 до 14.30. Детей будут кормить обедом, на эти цели из областного бюджета было выделено 28,6 млн рублей.
Напомним, что в рамках оздоровительной кампании 2018 года в нашем городе на базе школ планируется организовать отдых для более 20,5 тысяч детей.
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