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В омской мэрии рассказали, сколько будут стоить путёвки в лагеря
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В омской мэрии рассказали, сколько будут стоить путёвки в лагеря 

АиФ-Омск 49 минут назад
Фото: АиФ-Омск
В администрации Омска прошло заседание территориальной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Рассмотрены вопросы организации оздоровления, отдыха детей и подростков в Омске в 2018 году.
Как рассказали в департаменте образования, из областного бюджета выделена субсидия в размере более 115 млн руб. на организацию отдыха детей работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных предприятий, организаций агропромышленного комплекса, а также детей, находящихся под опекой или в приёмных семьях.
По данным мэрии, почти 31 тысяча ребят сможет получить путевки в палаточные лагеря, детские оздоровительные и лагеря с дневным пребыванием. Стоимость путёвок на 21 день в 2018 году сохранится на уровне прошлого года — 15 330 руб. При этом часть стоимости оплачивается из средств областного бюджета. Доплата родителей, работающих в бюджетных организациях, государственных предприятиях и организациях АПК, не должна превышать 20%. Такие же условия будут распространяться и на оплату питания детей в лагерях с дневным пребыванием.
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