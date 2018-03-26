«День Смеха и Усатая вечеринка» в клубе Ribambelle

1 апреля RIBAMBELLE приглашает детей и родителей на «День Смеха и Усатую Вечеринку». На празднике детей ждёт умопомрачительное веселье, примерка невообразимых усов и усатый творческий мастер-класс. Кроме того, в программе: безудержный смех над собой, друзьями и усами; тематические игры, конкурсы и сладкая мастерская. По традиции праздник завершится призами и подарками.

Начало в 15:00, во всех RIBAMBELLE Рекомендуемый возраст: 4-10 лет Вечеринка входит в стоимость городка

Стоимость городка в клубах RIBAMBELLE: RIBAMBELLE Green 900 руб (без ограничения по времени) RIBAMBELLE in the City 1 350 руб (без ограничения по времени) RIBAMBELLE Vremena Goda 1-час 1100 руб; 2-час 800 руб; 3-й час и последующие 600 руб.