В Волгограде открылись пришкольные лагеря

Первые смены открылись в пришкольных лагерях Волгограда с 26 марта.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, всего за время весенних каникул в 12 учебных заведениях отдохнут более 800 учащихся.

Для детей подготовлена оздоровительная и досуговая программа. В некоторых учреждениях у ребят будет возможность подготовиться к экзаменам.

По данным замруководителя департамента по образованию администрации Волгограда Светланы Пятаевой, для школьников выделено 18 146 путевок — это примерно на 450 больше, чем в прошлом году.

Добавим, на организацию отдыха детей в 2018 году из городского и регионального бюджетов выделено 42,1 миллиона рублей. Родители будут вносить 6% от полной стоимости путевки: по 45 рублей за смену весной и осенью, 162 рубля — летом за пребывание с двухразовым питанием и 183 рубля — с трехразовым питанием.