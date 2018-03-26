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В Волгограде открылись пришкольные лагеря
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В Волгограде открылись пришкольные лагеря 

АиФ Волгоград 3 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Первые смены открылись в пришкольных лагерях Волгограда с 26 марта.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, всего за время весенних каникул в 12 учебных заведениях отдохнут более 800 учащихся.
Для детей подготовлена оздоровительная и досуговая программа. В некоторых учреждениях у ребят будет возможность подготовиться к экзаменам.
По данным замруководителя департамента по образованию администрации Волгограда Светланы Пятаевой, для школьников выделено 18 146 путевок — это примерно на 450 больше, чем в прошлом году.
Добавим, на организацию отдыха детей в 2018 году из городского и регионального бюджетов выделено 42,1 миллиона рублей. Родители будут вносить 6% от полной стоимости путевки: по 45 рублей за смену весной и осенью, 162 рубля — летом за пребывание с двухразовым питанием и 183 рубля — с трехразовым питанием.
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