Показ рекламы боевиков перед детскими фильмами в кинотеатрах ограничат

Демонстрация в кинотеатрах перед детскими фильмами трейлеров картин, содержащих запрещённую для распространения среди несовершеннолетних информацию, будет запрещена. Соответствующий законопроект на рассмотрение Государственной Думы внесло Правительство.

«Законопроектом предлагается установить, что при размещении кино-, видеоанонсов информационной продукции, содержащей информацию, запрещённую для распространения среди детей, использование фрагментов указанной информационной продукции также не допускается», — говорится в пояснительной записке.

Также поправками вводится понятие «организация, предназначенная для детей». К ним будут отнесены учреждения, получателями услуг «которых являются преимущественно дети» и которые включены властями субъекта Федерации в соответствующий список.

Кроме того, законопроект направлен на решение проблем, возникающих при размещении информации организациями для взрослых, рядом с которыми находятся детские учреждения. Как отмечается в пояснительной записке, трудности при размещении информационной продукции испытывают, например, театры, соседствующие со школами. Сейчас они не могут устанавливать материалы, запрещённые для детей, на расстоянии менее чем 100 метров по прямой линии от детских организаций. Согласно поправкам, законом региона распространение материалов может быть разрешено на расстоянии от 50 метров.

«Такое решение субъект Российской Федерации принимает в том числе с учётом особенностей и плотности застройки в каждом конкретном населённом пункте», — говорится в пояснении.

Отмечается, что в целях информирования данные об организациях, предназначенных для детей, должны размещаться органом местного самоуправления на официальном сайте.

Вместе с тем проектом закона предлагается разрешить сотрудникам общедоступных библиотек спрашивать паспорт и другие документы у посетителя, который желает взять в аренду запрещённую для детей информационную продукцию. Мера необходима для того, чтобы установить возраст этого лица.

Законопроектом также устанавливается, что «информационная продукция, запрещённая для детей, не допускается к распространению с использованием торговых автоматов».