В путешествие по страницам книг Сергея Михалкова отправились маленькие жители Войковского

Сергея Михалкова — автора «Дяди Степы» и других любимых детских произведений — вспомнили в школе №717 Войковского района 20 марта. Специальную программу подготовили ко дню рождения писателя.

— Имя Сергея Владимировича знают взрослые и дети. Ребята из 4 «Н» вспомнили стихотворения «А что у вас?», «Мы с приятелем». Обучающиеся с большим интересом читали отрывки из стихотворений «Дядя Стёпа», «Дядя Стёпа — милиционер», «Дядя Стёпа и Егор», — сообщил сотрудник школы.

В конце мероприятия дети продемонстрировали свои литературные знания в викторине «Доскажи словечко» по произведениям писателя. (ео)