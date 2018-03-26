Ещё
В путешествие по страницам книг Сергея Михалкова отправились маленькие жители Войковского
Далее:
Читайте также:
Ещё

В путешествие по страницам книг Сергея Михалкова отправились маленькие жители Войковского 

Управа района Войковский 3 часа назад
Фото: Управа района Войковский
Сергея Михалкова — автора «Дяди Степы» и других любимых детских произведений — вспомнили в школе №717 Войковского района 20 марта. Специальную программу подготовили ко дню рождения писателя.
— Имя Сергея Владимировича знают взрослые и дети. Ребята из 4 «Н» вспомнили стихотворения «А что у вас?», «Мы с приятелем». Обучающиеся с большим интересом читали отрывки из стихотворений «Дядя Стёпа», «Дядя Стёпа — милиционер», «Дядя Стёпа и Егор», — сообщил сотрудник школы.
В конце мероприятия дети продемонстрировали свои литературные знания в викторине «Доскажи словечко» по произведениям писателя. (ео)
Управа района Войковский: последние новости
Маленькие читатели библиотеки на Космонавта Волкова отметили день рождения Сергея Михалкова Во дворе на улице Зои и Александра Космодемьянских может появиться обновленная детская площадка Отечественные мультфильмы о дружбе покажут на севере Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какой сериал самый дорогой в истории7
Скрытое послание на постере «Мира Дикого Запада»
Кончаловский рассказал о своем фильме про Микеланджело5
Особенности застольного этикета разных стран
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение