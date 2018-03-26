Ещё
Чудовищный эксперимент оставил 10 детей немыми
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чудовищный эксперимент оставил 10 детей немыми 

Anews 3 часа назад
Фото: Anews
Этот эксперимент проходил в 1939 году, а его последствия стали необратимыми для десятка детей. Один и преподавателей университета Айовы решил узнать, как слова общества могут воздействовать на развитие речи у детей и изменение их дефектов. С целью изучения этого вопроса мужчина отправился в детский дом и взял 20 детей с дефектами речи. Они и стали «подопытными» для жуткого эксперимента.
Всех участников исследования разделили на две группы. У одной группы преподаватель был хороший, а у другой — плохой. Несколько месяцев первую группу всячески поддерживали и подбадривали, преподаватель говорил, что дети станут нормальным людьми. Как только начиналось занятие, на детей буквально снисходило вдохновение. Второй группе пришлось работать с «плохим» преподавателем. Он унижал детей, отмечая, что они ничего не добьются в жизни, если не научатся нормально разговаривать.
Как итог — первая группа стала себя лучше чувствовать, у детей повысилась самоуверенность. У некоторых из испытуемых даже пропали дефекты речи. Однако результат группы 2 шокировал всех. Каждый из детей перестал полностью разговаривать. Никто больше не смог заставить их произнести хоть одно слово. ​Подобный опыт таким жутким способом показал, что в детстве люди поддаются сильному влиянию со стороны общественности. И в случае, если это влияние будет плохое, результат станет плачевным. Преподавателям на то время даже не выдвинули никаких обвинений, несмотря на то, что они загубили жизнь 10 малышам.
Anews: последние новости
Приличное общество: особенности застольного этикета разных стран Прибыльное дело, или сколько зарабатывают известные порноактрисы Взрослое кино: знаменитости, снимавшиеся в порно
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какой сериал самый дорогой в истории7
Скрытое послание на постере «Мира Дикого Запада»
Кончаловский рассказал о своем фильме про Микеланджело5
Особенности застольного этикета разных стран
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение