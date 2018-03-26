Чудовищный эксперимент оставил 10 детей немыми

Этот эксперимент проходил в 1939 году, а его последствия стали необратимыми для десятка детей. Один и преподавателей университета Айовы решил узнать, как слова общества могут воздействовать на развитие речи у детей и изменение их дефектов. С целью изучения этого вопроса мужчина отправился в детский дом и взял 20 детей с дефектами речи. Они и стали «подопытными» для жуткого эксперимента.

Всех участников исследования разделили на две группы. У одной группы преподаватель был хороший, а у другой — плохой. Несколько месяцев первую группу всячески поддерживали и подбадривали, преподаватель говорил, что дети станут нормальным людьми. Как только начиналось занятие, на детей буквально снисходило вдохновение. Второй группе пришлось работать с «плохим» преподавателем. Он унижал детей, отмечая, что они ничего не добьются в жизни, если не научатся нормально разговаривать.

Как итог — первая группа стала себя лучше чувствовать, у детей повысилась самоуверенность. У некоторых из испытуемых даже пропали дефекты речи. Однако результат группы 2 шокировал всех. Каждый из детей перестал полностью разговаривать. Никто больше не смог заставить их произнести хоть одно слово. ​Подобный опыт таким жутким способом показал, что в детстве люди поддаются сильному влиянию со стороны общественности. И в случае, если это влияние будет плохое, результат станет плачевным. Преподавателям на то время даже не выдвинули никаких обвинений, несмотря на то, что они загубили жизнь 10 малышам.