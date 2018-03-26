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Стоматологическая клиника «Левобережная»
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Стоматологическая клиника «Левобережная» 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Клиника работает уже 10 лет, ее своеобразным кредо стало стремление помочь пациенту, обеспечив ему правильное, эффективное и комфортное лечение за разумную цену. Детские стоматологи клиники стараются найти подход к каждому юному посетителю, чтобы не напугать его, избежать страха и слез. Здесь можно скорректировать прикус, если он неправильно формируется, получить дополнительные услуги (например, глубокое фторирование).
Цены достаточно демократичные:
— консультация детского стоматолога — 300 руб.
— лечение кариеса у детей — 3500 руб.
— лечение пульпита у детей — от 2000 руб.
— серебрение и фторирование молочного зуба — 400-450 руб.
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