Центр экологии и туризма провел учёт ранних перелётных птиц

24 марта активные участники городской экологической программы по орнитологии и детско-юношескому бёрдвотчингу «Дети и птицы» провели учёт ранних перелётных птиц.

В соответствии с городской экологической программой по орнитологии и детско-юношескому бёрдвотчингу «Дети и птицы» Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма организовал и провел наблюдения и учёт ранних перелетных птиц в Москве 24 марта. Мероприятие проводится каждый год.

В субботу сотрудники центра экологии, краеведения и туризма и активные участники программы «Дети и птицы», организованные группы учащихся с педагогами и родителями сообщали результаты наблюдений на электронную почту координаторов программы «Дети и птицы». Из-за снегопадов и неустойчивого температурного режима в день проведения учёта было обнаружено небольшое количество ранних перелетных птиц, таких как грач, обыкновенный скворец, зяблик, белая трясогузка. Все участники наблюдений получили электронный сертификат городской экологической программы по орнитологии и детско-юношескому бёрдвотчингу «Дети и птицы», а результаты наблюдений внесут в базу данных.