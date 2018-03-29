Выставка «Зачем ребенку медведь?» в «Царицыно»

В музее-заповеднике «Царицыно», в Хлебном доме открывается выставка «Зачем ребёнку медведь?», на которой можно увидеть 110 глиняных народных игрушек второй половины XIX–XX веках.

Для выставки были отобраны игрушки, изображающие животных — реальных и фантастических. Образ животного — это символический проводник для маленького ребенка в реальный мир. Осваивать человеческую речь мы начинаем с подражания животным, первый социальный опыт приобретаем на примере сказок, колыбельных, потешек с участием животных. Один из главных персонажей выставки — медведь с младенцем на руках. В витринах фигурки животных собраны в сценки, подкрепленные комментариями. В специальных книжках-раскладушках взрослые и дети могут проявить себя в роли сказочников и иллюстраторов, поделиться своими фантазиями, впечатлениями, воспоминаниями из детства.

Выставка «Зачем ребенку медведь?» будет работать в Хлебном доме музея-заповедника «Царицыно» с 31 марта 2018 года 31 марта 2019 года.