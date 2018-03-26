300 дней ради будущего

1 марта на территории нашей страны стартовал 300-дневный Всероссийский Благотворительный Марафон «Вернем детям красоту», в ходе которого осуществляется сбор средств для Благотворительного фонда «Лицо Ребенка».

В Благотворительном фонде «Лицо Ребенка» знают, как помочь маленьким пациентам с заболеваниями челюстно-лицевой области. В 2017 году фонд помог организовать консультативную, организационную и лечебно-реабилитационную помощь для 300 детей, а за январь и февраль 2018 года ее получили уже 30 маленьких пациентов. В настоящий момент экстренной помощи ожидают 10 детей.

История одной жизни

Злата, 2 года и 11 месяцев. У нее тяжелое генетическое заболевание — синдром Апера. У нее неправильно сросшиеся кости черепа, расщелина нёба и полное сращение пальцев кистей и стоп. В настоящий момент ей необходимо проведение операции. Сама операция будет проведена по государственной программе, однако для подготовки к операции необходимы обследования, такие как компьютерное моделирование, изготовление шаблона для дистракции и приобретение компрессионно-дистракционных аппаратов. Стоимость такой подготовки составляет 550 тысяч рублей и не входит в программу господдержки.

Пройдет время, девочка вырастет и, как многие бывшие подопечные Благотворительного фонда «Лицо Ребенка», сможет закончить школу, поступить в вуз, завести семью, ведь после успешного хирургического вмешательства и всех этапов запланированной реабилитации от многих видов врожденных пороков не остается и следа.

Присоединяйтесь к Марафону — и мы действительно сможем сделать это вместе: спасти мир, вернув ему красоту детских лиц, ясных улыбок, чистых глаз и звонкого смеха!

Помочь детям можно отправив SMS со словом ЛИЦО пробел СУММА ПОЖЕРТВОВАНИЯ* (цифрами**) на короткий номер 3443

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